Из них 10 - для военнослужащих и два - для гражданских

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. 10 избирательных участков для военнослужащих и два участка для гражданских лиц откроют в зоне специальной военной операции для голосования на выборах губернатора Ленинградской области. Впервые смогут проголосовать военнослужащие, проходящие лечение в госпиталях, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

"Мы ездили [в приграничные, Донбасс и Новороссию] с целью определить, сколько жителей Ленинградской области смогут голосовать в зоне специальной военной операции. <...> И мы фактически определили, где будут участки. <...> Создали 10 участков для военнослужащих и два участка для гражданских. <...> Из такого интересного, что до этого другие регионы не делали <...> это возможность, в том числе проголосовать нашим военнослужащим, которые находятся на лечении в госпиталях", - рассказал Лебединский.

Он добавил, что избирательные участки находятся по всей линии соприкосновения, в разных регионах. Комиссия предоставила необходимое для выборов оборудование, избирательную документацию, продумала логистику для проведения выборов в воинских подразделениях.

Выборы губернатора Ленобласти

Организация выборов губернатора Ленобласти среди военнослужащих группировки войск "Север", сформированной на Северо-Западе, обсуждалась 27 августа на встрече главы Леноблизбиркома Михаила Лебединского с представителями командования Ленинградского военного округа и председателями избиркомов Белгородской и Курской областей. Досрочное голосование пройдет с 3 по 9 сентября, специфика связана с рассредоточением мест боевого дежурства на значительном расстоянии от воинских частей и мерами безопасности. Ящики для голосования доставят непосредственно к местам выполнения боевых задач.

Выборы губернатора Ленинградской области пройдут с 12 по 14 сентября.