Перебои с водой могут быть в трех населенных пунктах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Аварийные работы ведутся на Невском водоводе в Тосненском районе Ленобласти. Перебои с водой могут быть в трех населенных пунктах, сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

"Компания ЛОКС ведет срочные аварийные работы в Тосненском районе - устраняет повреждение на Невском водоводе. Адреса подвоза воды для Никольского, Ульяновки, Красного Бора будут в ближайшее время опубликованы на сайте ЛОКС и местных администраций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы могут занять до трех суток. Комитет по ЖКХ ищет возможности для более быстрого устранения аварии.