Разработка может быть применена для поражения взрывоопасного предмета или беспилотного летательного аппарата

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Установка для дистанционного лазерного противодействия (проект "Посох") входит в контур безопасности на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

"Мы вошли в контур безопасности "Дронницы" с изделием для дистанционного лазерного противодействия. В случае возникновения нештатной ситуации лазерная установка может быть применена для поражения взрывоопасного предмета или беспилотного летательного аппарата", - сообщили в организации.

"Дронница" проходит 6-7 сентября.