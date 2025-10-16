В Петербурге пройдут фестиваль "Время Свиридова" и два конкурса его имени

Мероприятия состоятся с 8 по 17 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Общероссийский фестиваль "Время Свиридова" пройдет в Петербурге 8-17 декабря при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках фестиваля, приуроченного к 110-летию со дня рождения композитора, будут проведены два международных конкурса: хоровой и вокальный, сообщила пресс-служба инициатора проекта - Фонда развития Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

"Музей уже не первый год проводит конкурсные программы для учащихся и студентов, направленные на расширение репертуара и выявление талантов. Лауреаты конкурсов получают возможность выступать не только на концертных площадках Музея, но и в крупных залах. Для нас важно, что репертуар молодых исполнителей и, соответственно, их концертные программы пополняются сочинениями Георгия Свиридова", - приводит пресс-служба слова художественного руководителя фестиваля Лидии Адэр.

В программе фестиваля - выставка "Петербургские песни", концертный марафон в Санкт-Петербурге, экскурсии и подкасты. К участию в хоровом конкурсе приглашаются детские любительские хоры при музыкальных школах, вокальных студиях, дворцах культуры, профессиональные коллективы средних специальных учебных заведений и вузов. Заявки на участие принимаются до 30 октября. На вокальный конкурс допускаются учащиеся колледжей, хоровых училищ, студенты вузов и профессиональные исполнители до 35 лет. Заявки принимаются до 25 октября. Участие в конкурсах бесплатное.

Как отмечает пресс-служба, к участию в фестивале "Время Свиридова" присоединились филармонии, театры, концертные залы, музеи и учебные заведения по всей России.