В Ленобласти заработали мобильные бригады кризисной помощи несовершеннолетним

Они прорабатывают как вопросы профилактики, так и выезжают на срочные вызовы по разрешению кризисных ситуаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Мобильные бригады кризисной помощи несовершеннолетним начали работать в Ленинградской области. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета общего и профессионального образования региона Вероника Реброва.

"Уникальная вещь по сравнению с другими регионами - в концепции Регионального центра психологической помощи несовершеннолетним заложены мобильные группы кризисной помощи. Были выделены средства правительством Ленинградской области и закуплены автомобили этим летом. Каждое структурное подразделение, каждая мобильная бригада имеет средство мобильности, чтобы оперативно выезжать по заявкам школ", - сказала она.

По словам председателя комитета, мобильная бригада прорабатывает как вопросы профилактики, так и выезжает на срочные вызовы по разрешению кризисных ситуаций, например, буллинга в школе.

Как рассказала Реброва, в 2024 году в Ленобласти был создан Региональный центр психологической помощи несовершеннолетним. В его задачи входит координация всех психологических служб, помощь в сложных случаях и разработка методических рекомендаций. Пилотный проект был инициирован подкомиссией по профилактике кризисных состояний среди несовершеннолетних комиссии госсовета РФ по направлению образования. На сегодняшний день в регионе действует основное подразделение центра на базе Ленинградского областного института развития образования и пять подразделений в разных районах.

"Мы сейчас активно работаем над становлением психологических служб [в школах], мы видим психологическую службу не в составе одного-двух педагогов-психологов, а в расширенном составе тех участников образовательного процесса, которые так или иначе влияют на психологический комфорт на уровне образовательной организации - это и социальные педагоги, классные руководители. <…> На сегодняшний день уже более 200 таких служб создано, хотя по итогам учебного года их было 110", - рассказала она.

По данным председателя комитета, итоги 2024 года продемонстрировали положительный результат работы центра. Так, количество преступлений с участием несовершеннолетних в Ленобласти сократилось почти на 39%. Есть тенденция снижения количества случаев суицидального поведения - центр активно работает с аккаунтами в социальных сетях и отмечает снижение профилей, которые отражают интерес к деструктивному контенту.