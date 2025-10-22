Филимонов: в Вологодской области число отравлений алкоголем сократилось на 80%

Число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы, также снизилось на 50%, сообщил губернатор региона

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Число отравлений алкогольной продукцией в Вологодской области в период с марта по сентябрь сократилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"С марта по сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: потребление алкоголя на душу населения снизилось с 10,05 до 9,65 литров на человека. Число отравлений алкогольной продукцией сократилось на 80%. Число смертей от отравлений алкоголем сократилось на 66,7%", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также добавил, число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы, снизилось на 50%, а смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась на 49,6%. Кроме того, число ДТП с пострадавшими с участием водителей в состоянии опьянения на территории региона снизилось в целом на 23%, а в будни - на 36%.

С 1 марта розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией.