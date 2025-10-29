В Калининградской области число станций зарядки электрокаров достигнет 140

Сейчас их 99

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Количество станций подзарядки для электромобилей в Калининградской области к концу 2026 года увеличится до 140. Об этом ТАСС рассказала замминистра развития инфраструктуры региона Елена Орлова во время церемонии открытия первого в РФ каршеринга отечественных электрокаров.

"На сегодняшний день их 99, 62 - "быстрые", остальные - "медленные". План у нас в этом году установить еще около десяти станций, в следующем году у нас по плану где-то еще около 20-30 зарядных станций. Наши партнеры активно этим сегодня занимаются, электромобилей становится все больше и больше, если в прошлом году их была тысяча, то сегодня на территории области официально зарегистрировано 1,3 тыс. штук, количество зарядных сессий на наших станциях увеличивается, соответственно, мы будем продолжать эту работу", - сказала собеседница агентства.

28 октября в Калининградской области запустили первый в России электрокаршеринг автомобилей отечественного производства. Услугу будут оказывать на электрокарах "Амберавто А5" калининградской группы компаний "Автотор".

Проект реализуют совместно с "Яндекс драйв". Пока в проекте задействованы 10 автомашин, к весне 2026 года организаторы планируют увеличить число электромобилей в калининградском каршеринге до 100.

"Амберавто А5" - переднеприводный электрический автомобиль с двигателем 160 л. с. и батареей с запасом хода до 520 км. В автомобилях предустановлена система "Яндекс навигатор". В рамках сервиса пользователь сможет забронировать машину на несколько часов или дней.