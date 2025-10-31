Ленобласть направит сеянцы хвойных деревьев для восстановления лесов Донбасса

Cпециалисты области также делятся с коллегами из ДНР опытом в лесной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Ленинградская область отправит 700 тысяч сеянцев сосны и ели для восстановления пострадавших в ходе боевых действий лесов Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Из Ленобласти [в Донбасс] будет отправлено 700 тысяч сеянцев сосны и ели. Саженцы позволят восстановить 170 гектаров леса, пострадавшего в ходе боевых действий", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и министра природных ресурсов и экологии ДНР Алексея Шебалкова.

Как указали в пресс-службе, специалисты области также делятся с коллегами из ДНР опытом в лесной отрасли. Проводятся противопожарные мероприятия, обучение кадров, создаются школьные лесничества. Инициатива продолжает программу системной поддержки регионов Донбасса в восстановлении экологического потенциала, отметили в администрации.