Карелии выделят 32 млн рублей на поддержку промышленных предприятий

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Карелии получит 32 млн рублей из федерального бюджета для поддержки промышленных предприятий, выпускающих приоритетную продукцию. Об этом сообщили в Telegram-канале Минпромторга республики.

"Карелия получит из федерального бюджета 32 млн рублей на поддержку промышленных предприятий <...>. Поддержка будет направлена в рамках региональных программ финансирования на реализацию проектов, направленных на модернизацию и создание производств, ориентированных на выпуск промышленной продукции, включенной в перечень приоритетной продукции", - сказано в сообщении.

Фонд получит средства в рамках единой региональной субсидии, выделяемой республике Минпромторгом России. Они позволят оказать поддержку предприятиям в реализации инвестпроектов, направленных на техническое перевооружение и повышение эффективности производства, отметила министр промышленности и торговли Карелии Светлана Астахова.

За период с 2022 по 2025 год в рамках единой субсидии из федерального бюджета фонду развития промышленности региона предоставили 308 млн рублей. С помощью этих средств поддержали шесть проектов, общий бюджет которых составил более 1,5 млрд рублей.