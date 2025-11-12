В регионах Северо-Запада ожидаются облачность и до 10 градусов тепла

В прибрежных районах усилится ветер, сообщили синоптики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода прогнозируется в среду во многих регионах Северо-Западного федерального округа, в прибрежных районах усилится ветер. Если в заполярной Воркуте в Коми по ночам стоят почти 30-градусные морозы, то в Калининграде держатся плюсовые температуры, днем в среду воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщили синоптики в регионах.

В Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. В темное время суток ожидается небольшой снег, днем осадки могут перейти в дождь. На севере утром и днем снегопады, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью минус составит 1-6 мороза, днем около нуля, на юге республики ночью до +2, днем +2-7, прогнозирует Карельский гидрометцентр.

По данным Севгидромета, в Архангельской области 12 ноября ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, ветер до 6-11 метров в секунду, температура колеблется от -3 до +2 градусов. В Ненецком автономном округе местами небольшой снег, гололед, температура от -7 до -17, на западе округа - до +1 градуса. Такая же температура от -3 до +2 ожидается в Мурманской области, где в среду с прохождением циклона и атмосферных фронтов увеличится интенсивность осадков, усилится ветер.

Облачная с прояснениями погода будет в Республике Коми, местами гололед, ночью и утром - туманы. На юге региона температура ночью и днем в пределах 1-6 градусов мороза. На севере республики ночью подмораживает до минус 20, в Заполярье - до минус 27, днем 11-16 градусов ниже нуля.

Антициклон и слабые заморозки

В Вологодской области в ночь на среду под влиянием гребня антициклона подморозит до -2-5 градусов, днем в западной половине региона столбики термометров повысятся до 0 - плюс 4 градусов, по востоку 0 - минус 2 градуса.

"В предстоящие сутки гребень антициклона будет способствовать появлению в облаках прояснений, прекратит дожди и принесет относительно холодный воздух. Ночью от +1 до +5 градусов, в восточных районах области столбики термометров могут опуститься до нулевой отметки, днем не выше 2-7 градусов тепла", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами туман, низкое атмосферное давление, температура от +2 до +7 градусов.

В Калининградской области существенных осадков не ожидается. Вечером на побережье ветер усилится до 12-14 метров в секунду, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС России. Температура воздуха ночью в целом по региону +3-7 градусов, днем 7-10 градусов тепла. В Калининграде синоптики прогнозируют этот день без осадков, ночной температурный минимум достигнет 4 градусов тепла, дневной максимум - плюс 9 градусов.