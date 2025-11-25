На Северо-Западе России пройдут сильные снегопады

Они ожидаются в Архангельской, Вологодской, Новгородской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Егоршин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сильные снегопады и метели пройдут во вторник в Архангельской, Вологодской, Новгородской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. Под влиянием теплого циклона прогнозируется небольшая оттепель в сочетании с порывистым ветром и гололедом, предупреждают синоптики в регионах.

В Карелии во вторник будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие снегопады, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов ниже нуля, по северным районам - до минус 11, днем от плюс 1 до минус 4, на севере республики - до минус 9 градусов. В Мурманской области держатся морозы: температура понизится ночью до 18-27 градусов мороза, днем до минус 20 градусов, ожидаются снег, туман, изморозь.

В Архангельской области в ночь на вторник пройдет сильный снег, днем - метель, гололед, предупреждает Севгидромет. Ветер усилится до 12-14 метров в секунду в порывах, температура ночью и днем от 0 до минус 5 градусов. В Ненецком автономном округе также сильный снег и метель, но значительно холоднее - от минус 8-13 до минус 18 градусов ночью и до минус 8-13 градусов днем, ветер усилится до 22 м/с.

В Коми метеорологи и спасатели предупредили о сильном снегопаде в сочетании с порывистым ветром до 18 м/с. Ожидается гололед, изморозь, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура ночью и днем составит 2-12 градусов мороза, в Воркутинском районе ночью до минус 18, на юге Коми днем плюс 3 - минус 2 градуса. Вологодская область также находится под влиянием активного циклона, который принес очень сильные снегопады и потепление до плюс 1-2 градусов, снег может переходить в дождь. Интенсивность осадков снизится к утру вторника, а затем, с отходом циклона на северо-восток, похолодает, прогнозирует Вологодский гидрометцентр.

"Активный южный циклон к ночи покинет наш регион. В ночные часы будет идти небольшой снег, который к утру прекратится. Ветер юго-западный умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до отметок минус 3-5 градусов, а днем поднимутся до отметок ноль-минус 2 градуса. В Великом Новгороде ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, температура воздуха в течение суток от минус 2 до минус 4 градусов", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области будет облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, а днем местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться от минус 1 до минус 5 градусов. На территории Калининградской области будет облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, сообщают синоптики. Температура воздуха по области ночью минус 1-6 градусов, днем минус 3 - плюс 1. На дорогах местами гололедица, предупреждают метеорологи и просят быть осторожными и внимательными.