В Ненецком АО оленеводам компенсируют затраты на строительство загонов

Окружную субсидию увеличат с 60% до 95%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Оленеводам в Ненецком автономном округе компенсируют затраты на строительство коралей - загонов для оленей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале губернатор региона Ирина Гехт.

"Оленеводы не раз задавали мне вопрос о субсидировании строительства коралей. Стоимость пиломатериалов и сеток заметно выросла. Ранее я приняла решение увеличить окружную субсидию по модернизации оленеводческих предприятий с 60% до 95%. Теперь эта субсидия будет распространяться не только на убойные пункты, холодильники, цеха, но и на строительство коралей", - сказано в сообщении.

Гехт добавила, что в 2025 году повышенной субсидией воспользуются два хозяйства, которые провели модернизацию, - это СПК "Рассвет Севера" и СПК "Ижемский оленевод".