В Ленобласти свыше 70 домов и соцобъекты остались без воды из-за аварии

На время отключения воды организовали подвоз по требованию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Пять социальных объектов и 74 многоквартирных дома остались без воды в городе Кингисеппе в Ленинградской области из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщает ГУП "Водоканал Ленинградской области".

"В связи с отключением электроэнергии и остановкой насосного оборудования временно приостановлена подача воды. <…> Адреса отключаемых объектов: 74 многоквартирных домов, 5 социальных объектов", - сообщает предприятие.

На время отключения воды организован подвоз по требованию. Для этого необходимо обратиться по номеру телефона единой диспетчерской службы. Уточняется, что воды нет с 13:00, аварийное отключение электроэнергии произошло на сетях ПАО "Россети Ленэнерго".

Кингисепп - административный центр Кингисеппского района, расположенного на юго-западе Ленинградской области недалеко от государственной границы с Эстонией.