РНБ и Пушкинский Дом посвятят круглый стол 120-летию своего сотрудничества

Встреча пройдет в Главном здании библиотеки

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) и Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН проведут круглый стол, посвященный 120-летию своего сотрудничества. Встреча пройдет в Главном здании РНБ, сообщила пресс-служба РНБ.

"Цель круглого стола - раскрыть историю формирования и бытования коллекций Депо манускриптов Императорской Публичной библиотеки и Рукописного отделения Пушкинского Дома, тесно связанных между собой, обсудить совместный вклад учреждений в сохранение и изучение истории и мировой культуры", - рассказали в пресс-службе. С докладами выступят ведущие специалисты этих учреждений.

Темы круглого стола охватывают большой временной пласт - от "Памятников русской паломнической литературы в фондах Отдела рукописей Российской национальной библиотеки и в Древлехранилище Пушкинского Дома" до рукописных собраний и архивов в жизни и работах академика Дмитрия Лихачева. Среди других тем - "Двуединство архива Гавриила Державина", "Создавая выставку о поэтах-декабристах в 2025 году", "К истории Стасовского архива", "Пушкин в музыкальных манускриптах Публичной библиотеки", "Хроники "Эдельвейса": неизвестные страницы биографии поэта и пушкиниста Дмитрия Якубовича".

Участникам круглого стола будет представлен фильм "Мне удалось найти источник "Сказки о золотом петушке" - об исследовании пушкинского наследия, проведенном Анной Ахматовой.

Прямая трансляция с научной встречи будет доступна на сайте РНБ.