СЖД пустит дополнительные поезда в Петербург для пассажиров из трех регионов

Между Санкт-Петербургом и Котласом будут курсировать поезда, которые обеспечат перевозки туристических детских групп и всех желающих посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Дополнительные поезда будут доступны пассажирам из Архангельской, Вологодской и Костромской областей для поездок в Санкт-Петербург в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

"Пассажиры смогут воспользоваться дополнительными поездами в преддверии и в период новогодних праздников для поездок из Архангельской, Вологодской, Костромской областей в Санкт-Петербург и обратно. Так, будут курсировать дополнительные поезда: Санкт-Петербург - Архангельск отправлением из северной столицы 30 декабря в 20:20, прибытием в Архангельск 31 декабря в 18:50; Архангельск - Санкт-Петербург отправлением из столицы Поморья 2 января в 11:25, прибытием в Санкт-Петербург 3 января в 11:53", - говорится в сообщении.

На станциях СЖД в Вологодской и Костромской областях будут делать остановки дополнительные транзитные поезда - Санкт-Петербург - Киров и Екатеринбург - Санкт-Петербург. Также между Санкт-Петербургом и Котласом будут курсировать поезда, которые обеспечат перевозки туристических детских групп и всех желающих посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге.

"Отправиться можно из Санкт-Петербурга 27 декабря, 31 декабря 3, 6, 9 января в 00:10, 4 января в 8:47, из Котласа 29 декабря, 1, 4, 6, 7, 10 января в 21:20", - уточнили в пресс-службе.