Аэропорт Пулково готовится к отправке рейсов в Москву

Команды аэропорта и авиакомпаний стабилизируют расписание

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково начинает подготовку к отправке рейсов в направлении Москвы. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом.

В аэропортах московского авиационного узла сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Ближайший самолет в столицу России должен был вылететь в 11:00 мск, посадка на рейс ожидается, следует из данных онлайн-табло.

"Аэропорт Пулково начинает подготовку к отправке рейсов на Москву. Просим следить за информацией на электронных табло, а также за звуковыми объявлениями в терминале. В терминале работают агенты по гостеприимству. Они помогут уточнить статус рейса и решить другие вопросы. Команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей стабилизации расписания", - говорится в обращении пресс-службы.

По данным онлайн-табло в Пулково, отменено три рейса в Москву и еще шесть задержаны.

В четверг, 11 декабря, аэропорт Пулково также использовался в качестве запасного аэродрома для перенаправленных рейсов из Москвы. Всего было перенаправлено 12 самолетов.