Пашинян вновь призвал восстановить железную дорогу в Азербайджан

Премьер-министр Армении поднял этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге вновь поднял вопрос о необходимости восстановления железных дорог из Армении в Азербайджан и Турцию.

18 декабря Пашинян сообщал, что обратился к РФ с просьбой восстановить участки железных дорог на границах с Азербайджаном и Турцией.

22 декабря Путин и Пашинян побеседовали в двустороннем формате, их встреча прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа. В частности, глава армянского правительства обозначил участки железных дорог в районах поселка Иджеван, села Ерасх, расположенных вблизи границы с Азербайджаном, и села Ахурика на приграничной с Турцией территории, которые нуждаются в восстановительных работах. "Это железные дороги, соединяющие Армению с основным Азербайджаном, Нахичеванем и с Турцией, потому что идет довольно активный политический процесс, и могу сказать, что сейчас уже есть политические решения об открытии этих железных дорог. Но я думаю, что ситуация созрела до той точки, что нужно уже провести подготовительные работы", - сказал Пашинян. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала "Россия-24".

5 декабря правительство Грузии сообщило, что получило просьбу о разовом транзите топлива из Азербайджана в Армению через территорию страны. 18 декабря первый состав с нефтепродуктами прибыл из Азербайджана в Армению.

13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление "Южно-Кавказской железной дороге" (ЮКЖД). Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.