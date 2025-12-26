Бобков: День артиста в РФ будет способствовать сплочению во имя высокой идеи

Профессиональный праздник будет отмечаться 17 января в честь дня рождения Константина Станиславского

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Новый профессиональный праздник - День артиста, который Калининградская филармония отметит 17 января масштабным гала-концертом, будет способствовать сплочению людей во имя высокой идеи. Такое мнение на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" высказал директор Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова, народный артист России Виктор Бобков.

"Возник он, я полагаю, не просто случайно. Я уверен, что нашей профессии придается еще теперь какая-то большая значимость для создания необходимой атмосферы для объединения общества, для сплочения людей во имя высокой идеи", - сказал он. В гала-концерте примут участие ведущие солисты филармонии, Концертный духовой оркестр, лауреат Международного конкурса и премии Калининградской области "Признание" пианистка Анна Ушакова, две органистки Мария Гаврилюк и Хироко Иноуэ.

"Мне кажется, что день артиста мы отмечаем каждый раз, когда выходим на сцену, потому что это огромная ответственность, в первую очередь перед людьми, которые приходят в зал. Они приходят за тем, чтобы мы подарили им эмоции, подарили праздник, какую-то веру и надежду на лучшее. День артиста, это, наверное, как символ того, что эта профессия нужна и важна", - сказала Ушакова. Со своей стороны лауреат премии Калининградской области "Признание" Александр Дудницкий отметил, что рад появлению такого праздника. "У нас готовится [по этому поводу] концерт, и будет довольно грандиозное зрелище", - сказал он.

Новый профессиональный праздник - День артиста учрежден в России. Он будет отмечаться 17 января в честь дня рождения Константина Станиславского. Это общий праздник для артистов театра, кино, цирка, музыкантов и эстрадных исполнителей, впервые его официально отпразднуют в 2026 году.