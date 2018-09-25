Дефицит бюджета Петербурга уменьшится до 8,5% по итогам 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году сократится на 7,5 млрд до 45,4 млрд рублей, что составляет 8,5% от собственных городских доходов. Об этом во вторник на заседании городского правительства сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

"В результате корректировок [бюджета на 2018 год] объем дефицита сокращается на 7,5 млрд рублей. Отношение дефицита бюджета к собственным доходам бюджета снижается с 10%, предусмотренных в ранее утвержденном бюджете, до 8,5%", - сказал глава комитета. По его словам, благодаря дополнительным налоговым и неналоговым поступлениям доходы бюджета выросли на 12 млрд рублей, что на 2,2% выше первоначальной утвержденной суммы.

В результате внесенных корректировок доходы бюджета 2018 года составят 550,7 млрд рублей, расходы - 596,1 млрд рублей, дефицит - 45,4 млрд рублей. При этом власти намерены дополнительно выделить по 800 млн рублей на дошкольные и общеобразовательные учреждения, 884 млн - на лекарственное обеспечение, включая 506 млн для онкобольных. Также дополнительные 409 млн рублей планируют направить на развитие комплекса "Безопасный город", 310 млн - на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения.

По оценке Корабельникова, в результате корректировок верхний предел госдолга на 1 января 2019 года составит 85 млрд рублей, или 15,9% собственных доходов. Комментируя предлагаемые изменения, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рекомендовал воздержаться от дополнительных заимствований. При этом он отметил, что в текущем бюджете есть все необходимые средства на выполнение социальных обязательств и развитие экономики города.

Утвержденные правительством поправки в бюджет 2018 года в ближайшее время поступят в Законодательное собрание Петербурга, где 10 октября должно состояться первое чтение законопроекта.