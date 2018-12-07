В Мурманской области впервые выпустили аудиокнигу саамских сказок на двух языках

МУРМАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Аудиокнига саамских легенд, преданий и сказок на русском и саамском языках впервые выпущена в Мурманской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в Ассоциации Кольских саамов.

"Приложением к печатной книге "Богатырь Ляйне" впервые выпущен диск, где сказки звучат на двух языках", - сказал представитель Ассоциации.

"Богатырь Ляйне" ("Тоавас Олма Ляйнэ") - сборник саамских преданий, легенд и сказок. Их записал со слов саамских охотников и оленеводов известный саамский писатель и исследователь культуры и истории этого северного народа Павел Юрьев. Он родился в саамском селе Ловозеро в Мурманской области, окончил отделение народов Севера ЛГПИ им. Герцена и всю жизнь посвятил сохранению и популяризации саамской культуры. Собранные им народные сказки впервые были изданы в 1978 году.

Недавно состоялось переиздание книги, она вышла на двух языках. Затем в дополнение к ней был записан диск, где сказки читают саамские общественные деятели. Книгу и диск будут распространять в школах и детсадах.

Легенды и предания рассказывают о местах, где и по сей день живут саамы. Одно из самых известных из них - Сейдозеро, место шаманов. В частности, там происходит действие легенды о богатыре Ляйне, давшей название книге. Легенда рассказывает о борьбе саамского народа с нападавшими на эти земли иноземцами, чудью.

Саамы - малочисленный коренной народ Севера, в России проживает около 2 тыс. представителей народа, в основном - на Кольском полуострове. Свой алфавит у саамов появился только во второй половине 20 века.