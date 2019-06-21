Ленинградская область намерена увеличить в 2019 году экспорт продукции машиностроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют в 2019 году увеличить объем экспорта продукции машиностроения до $200 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"В 2018 году объем экспортных поставок продукции машиностроения и оборудования составил $190 млн. <...> В 2019 году с учетом завершения реализации ряда инвестиционных проектов региональных предприятий мы рассчитываем выйти на объем экспорта машиностроительной продукции приблизительно в $200 млн", - сказал собеседник агентства.

Сейчас предприятия области экспортируют оборудование и машиностроительную продукцию более чем в 60 стран. Основными торговыми партнерами являются США (более $25 млн), Франция ($21 млн), Казахстан ($20 млн), а также Беларусь ($19 млн) и Румыния ($14 млн). Основу экспорта составляют железнодорожные вагоны, электронагревательное и энергетическое оборудование и автокомпоненты.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.