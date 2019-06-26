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Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге

Одного человека госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.

"В результате инцидента двое мужчин получили ножевые ранения. Один из них госпитализирован в больницу, второй с места происшествия доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Городские СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, где видно, что участниками конфликта стали пять человек. Местные СМИ сообщают, что участники драки также применяли травматический пистолет.

Полиция ищет остальных участников конфликта.

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