Группа "Машина времени" приготовила дождевики к концерту в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Музыканты российской рок-группы "Машина времени" не верят в прогнозируемые на субботу осадки, но приготовили дождевики для зрителей их юбилейного концерта на московском стадионе "Открытие-Арена". Об этом сообщил ТАСС основатель и лидер коллектива Андрей Макаревич.

"Пять лет назад на протяжении 10 дней нам говорили, что в день нашего празднования будут грозы и ливни, а светило солнце с утра до ночи, и не было ни единого облачка", - отметил Макаревич.

При этом организаторы на всякий случай закупили несколько тысяч дождевиков, так как зрители в танцевальном партере - на поле стадиона - окажутся не под крышей. "Это предмет первой необходимости, если дождь все-таки пойдет", - сказал музыкант.

Ранее в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что утром и днем в субботу ожидаются дожди, вечером их вероятность минимальная. При этом 29 июня обещает стать самым холодным днем месяца, температура не превысит 13 градусов.

Юбилей "Машины времени"

"Машина времени" в 2019 году отмечает 50-летие - дату, до которой добирались немногие коллективы этого жанра в мире. Ни одна российская рок-группа не может похвастаться такой долгой творческой судьбой. В честь юбилея музыканты отправились в масштабное турне. Группа уже проехала юг России, Урал, Дальний Восток, Сибирь, выступила в городах Казахстана. В Санкт-Петербурге - 15 и 16 ноября в БЗК "Октябрьский". Также группе предстоят выступления в Сочи, Нижнем Новгороде и Ярославле, в странах Прибалтики, в Израиле, Белоруссии, Украине и Молдавии.

Центральной точкой гастролей станет субботнее выступление группы в родном городе - Москве. В отличие от прошлых юбилеев "Машина времени" в этот раз не будет приглашать на сцену бывших участников и коллег по цеху. "Это стало общим местом, дежурным блюдом. Все так делают, получается невыразимо скучно и предсказуемо", - пояснил в интервью ТАСС Макаревич.

В программу войдут около 30-и песен, включая как новинки, так и те, которые давно любимы поклонниками, но не исполнялись десятилетиями. "В общем, прошлись по всем годам и собрали, как нам кажется, наиболее любимые вещи", - заметил лидер "Машины времени".

Группа "Машина времени" была основана в 1969 году в Москве. Основателем, бессменным участником и автором большинства текстов песен коллектива является Андрей Макаревич, на протяжении сорока лет с группой выступают Александр Кутиков (бас-гитара и вокал) и Валерий Ефремов (ударные). Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, композиции "Поворот", "Однажды мир прогнется под нас", "Синяя птица", "Мой друг", "Он был старше ее" и "Пока горит свеча".