Пассажиропоток в аэропорту Симферополя увеличился на 3% в первом полугодии 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя в первом полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличил пассажиропоток на 3%, обслужив 1,94 млн пассажиров, сообщили журналистам в среду в пресс-службе аэропорта.

"За первое полугодие аэропорт Симферополя обслужил 1,94 млн пассажиров. Рост по сравнению c аналогичным периодом 2018 года составил около 3%. За этот же период количество принятых и отправленных рейсов выросло на 7,2% - до 7787", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший пик пассажиропотока достигнут 29 июня, когда за сутки было принято и отправлено более 30 тыс. человек.

В этом сезоне прямые регулярные рейсы осуществляются 19 авиакомпаниями по 56 направлениям. При этом перелеты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск из Крыма выполнялись впервые.

Ранее сообщалось, что аэропорт Симферополя в 2018 году обслужил более 5,146 млн пассажиров. Это на 17 тыс. больше, чем в 2017 году.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. Власти Крыма рассчитывают, что в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.