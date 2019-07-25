Суды Петербурга приняли почти 300 заявлений о нарушениях в работе избирательных комиссий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Суды Санкт-Петербурга приняли к производству 283 административных материала о нарушениях в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) города, еще 13 принятых заявлений касаются жалоб на горизбирком. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"На 18:00 мск 25 июля районными судами и мировыми судьями нашего города принято к производству 283 административных исковых заявления и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО. Санкт-Петербургским городским судом зарегистрировано 13 административных исковых заявлений к Санкт-Петербургской избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что 24 июля материалы по ИКМО "Сергиевское" в Выборгском районе города были приняты к производству, в четверг правонарушитель в суд не явился, в связи с чем заседания были перенесены на 26 июля. Накануне председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что обратится в Верховный суд РФ в связи с тем, что отложено рассмотрение протоколов об административных правонарушениях ИКМО Петербурга. Такое заявление было сделано после беседы с главой городского избиркома (ГИК) Виктором Миненко, который рассказал об уходе в отпуск мирового судьи участка Выборгского района, из-за чего материалы пока не приняты к производству.

По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. ГИК Петербурга направил следователям материалы по факту нарушений для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.