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РЖД запустят двухэтажные поезда на маршруте Петербург - Мурманск с 2020 года

Для данного направления планируется приобрести 48 вагонов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Двухэтажные поезда начнут курсировать по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск с 2020 года. Планируется закупить 48 вагонов такого типа, сообщил на своей странице в Instagram врио главы Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы договорись с РЖД, что уже в следующем году для направления Санкт-Петербург - Мурманск будет приобретено 48 двухэтажных вагонов, в том числе три вагона-ресторана", - написал Чибис.

Осенью 2019 года в Мурманск начнет выполнять рейсы авиакомпания "Победа". Как отметил в своем аккаунте врио главы области, минимальный тариф составит 499 рублей, билет со всеми сборами - от 3100 рублей в одну сторону.

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РоссияСанкт-ПетербургМурманская область
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