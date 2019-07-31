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Массовое ДТП произошло на Невском проспекте в Петербурге

Одна машина перевернулась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в среду утром на Невском проспекте Санкт-Петербурга, одна из машин перевернулась, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Водитель, управляя автомашиной BMW, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с транспортными средствами: Ford Kuga, Mercedes, Citroen и Opel Corsa. После чего машина BMW совершила опрокидывание", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В результате аварии, по данным ГИБДД, госпитализировали одного человека - водителя Opel Corsa, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

По факту аварии ведомство проводит проверку.

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