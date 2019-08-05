Проект линии скоростного трамвая на юге Санкт-Петербурга подготовят до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют до конца 2019 года подготовить проект линии скоростного трамвая от станции метро "Шушары" (проектное название "Южная") в город Колпино на юге Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС в понедельник председатель городского комитета по транспорту Александр Головин.

"Проект линии скоростного трамвая от станции метро "Южная" в город Колпино планируется подготовить до конца 2019 года", - сказал он.

По оценке городских властей, новый маршрут позволит разгрузить дорожную сеть Колпинского района благодаря перераспределению части пользователей легкового автотранспорта на общественный. В 2018 году комитет по инвестициям Петербурга оценил стоимость проекта в 20,6 млрд рублей.

Как сообщал первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Семчанков, протяженность трамвайной линии составит около 12,7 км, предельный пассажиропоток на линии - 35,4 тыс. человек в сутки. Конечную станцию маршрута в районе строящейся станции метро "Шушары" планируется совместить с одноименным транспортно-пересадочным узлом.

Станцию "Шушары" наряду с "Проспектом Славы" и "Дунайской" Фрунзенского радиуса метро генеральный подрядчик по строительству петербургского метрополитена ОАО "Метрострой" намерен запустить к 1 сентября. Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской пятой линии метрополитена, он проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчино. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров.