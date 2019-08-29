Власти Карелии договорились с "Руслайном" об авиарейсах в Калининград и Мурманск

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 августа. /ТАСС/. Представители авиакомпании "Руслайн" и правительство Карелии достигли предварительных договоренностей на площадке Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, проходящего в Жуковском Московской области, о запуске авиасообщения между Петрозаводском, Мурманском и Калининградом. Об этом в четверг со ссылкой на министра дорожного хозяйства, транспорта и связи региона Алексея Кайдалова сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

"На сегодняшний день достигнута предварительная договоренность с авиакомпанией "Руслайн" о начале в 2020-2021 годах воздушного сообщения между Петрозаводском, Мурманском и Калининградом", - говорится в сообщении.

Сейчас из аэропорта "Петрозаводск" летают рейсы компаний "Победа" и "Северсталь" в Москву, Череповец, Архангельск, а также в летний сезон авиасообщение действует между столицей Карелии, Анапой, Сочи и Симферополем. Направления Калининграда и Мурманска расширят географию полетов в случае, если рейсы получат софинансирование из федерального бюджета.

В рамках работы авиасалона министр транспорта Карелии от лица республиканского правительства также подписал соглашение о взаимодействии с лизинговой компанией ПАО "ГТЛК". "Это очень важное событие для республики, благодаря которому у нас появится возможность оперативно решать вопросы модернизации транспортной отрасли Карелии, расширять материально-техническую базу организаций, занимающихся перевозками, в том числе пассажирскими", - приводятся слова Кайдалова.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.