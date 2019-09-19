Строительство самого северного в России ветропарка началось под Мурманском

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Церемония закладки первого камня на месте строительства самого северного в стране и первого в Мурманской области ветропарка состоялась в четверг в районе автодороги Мурманск - Териберка. На церемонии присутствовали врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.

Строительство ветропарка планируют завершить в 2021 году, сумма инвестиций составит €273 млн. Как сообщил на церемонии глава "Энел Россия" Палашано, присутствие ветропарка положительно скажется на экологии региона.

"Этот ветропарк - маленький, но важный вклад в улучшение экологии и вклад в энергосистему России", - сообщил он.

Зеленая энергия для Арктики

"Энел Россия" получила право на строительство ветропарка в рамках тендера, проведенного в июне 2017 года. Соглашение о создании ветропарка между компанией и властями Мурманской области было подписано в ноябре 2018 года на полях Международной мурманской деловой недели. Проект по строительству ветропарка в Кольском районе вдоль дороги Мурманск - Туманный - Серебрянские ГЭС будет реализован дочерней компанией компании "Энел Россия" - ООО "Энел Рус Винд Кола" при взаимодействии с Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, "МРСК Северо-Запад" и Корпорацией развития Мурманской области.

Установленная мощность ветропарка составит 201 МВт, в работе будут 57 ветроустановок. Выработка электроэнергии планируется на уровне 750 ГВтч в год. Месторасположение выгодно тем, что на побережье Баренцева моря очень высокая доля ветреных дней. Ветропарк позволит при производстве энергии значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Врио губернатора Мурманской области отметил, что проект также создаст рабочие места, увеличит налоговые поступления в регионе, и выразил уверенность, что сотрудничество перейдет и на социальную сферу, а также что компания примет участие в проекте модернизации энергосистемы региона для ухода от мазутозависимости и повышения надежности энергоснабжения. "Приглашаем компанию инвестировать в модернизацию систем энерго- и теплоснабжения", - сказал Чибис.

Это не единственный проект компании в России. Уже строится Азовская ВЭС мощностью 90 МВт, а в июне этого года компания получила право на строительство Родниковского ветропарка мощностью 71 МВт. Вместе с проектом под Мурманском инвестиции составят €495 млн. Как сообщил журналистам генеральный директор "Энел Россия", компания Enel - крупнейший инвестор Италии в России, общая сумма инвестиций в модернизацию энергообъектов в России составляет €2,5 млрд.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано добавил, что итальянский бизнес охотно инвестирует в экономику России, рассчитывая на ее стабильность. "Италия даже в сложные периоды не прекращала экономическое сотрудничество с Россией, и сейчас инвесторы заинтересованы в проектах в России", - сказал он.