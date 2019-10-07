Псковская таможня пресекла контрабанду сигарет через границу с Латвией

ПСКОВ, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники псковской таможни на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Бурачки" на российско-латвийской границе пресекли контрабанду более 1,3 тыс. пачек сигарет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"... пресечена попытка незаконного перемещения через границу Евразийского экономического союза табачных изделий, сокрытых от таможенного контроля. При демонтаже боковой обшивки в салоне было обнаружено 1316 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь общим весом 32,7 кг", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении гражданина Белоруссии возбуждено дело об административном правонарушении и ведется расследование.