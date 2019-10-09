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Арктика сегодня

Спасательные работы на Севморпути к 2024 году будут проводить 16 новых судов

Первые суда появятся на трассе Северного морского пути уже в 2021 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Морская спасательная служба (Морспасслужба) получит к 2024 году 16 судов ледового класса, которые будут нести дежурство на случай чрезвычайной ситуации в акватории Северного морского пути. Об этом сообщил журналистам и.о. руководителя службы Андрей Хаустов.

"При начале круглогодичной навигации мы должны обеспечить возможность реагирования на разного рода ЧС в акватории, поэтому принята программа строительства нового флота для Арктики. Всего 16 единиц", - сказал он, пояснив, что речь идет о спасательных судах.

Сейчас вдоль Севморпути расположено четыре опорных пункта, где находятся группы спасателей и оборудование, однако плавсредств там нет. В акватории на данный момент работают 12 спасательных судов из различных филиалов службы, в том числе два ледокола, которые проводят работы в случае аварии. При этом после окончания навигации эти суда уходят в филиалы, к которым они относятся.

В рамках новой программы на Севморпути будут работать два ледокола, которые смогут круглогодично дежурить в двух опорных точках (в районе Певека и Карских ворот), еще три ледокола будут работать с мая до середины декабря. Кроме того, в каждом порту круглогодично будет находиться от одного до трех судов-буксиров усиленного ледового класса.

"Программа начинает со следующего года действовать и заканчивается в 2024 году. Но первые суда мы уже в 2021 году начинаем получать и выставлять на трассе Севморпути", - пояснил Хаустов. По его словам, по всем объектам полностью проработаны технические проекты, после выделения финансирования будет объявлен конкурс на строительство судов. Ожидается, что это может произойти в марте 2020 года.

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