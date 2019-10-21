Число маршруток в Петербурге сократится за счет замены микроавтобусов на более крупные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Количество маршрутных автобусов в Санкт-Петербурге планируется сократить за счет замены коммерческих микроавтобусов на крупные и средние в результате транспортной реформы 2020 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник вице-губернатор города Эдуард Батанов.

"Со следующего года поменяется модель взаимодействия с частными перевозчиками <...> Новая маршрутная сеть и требования к подвижному составу позволят уменьшить количество подвижного состава на улицах города и вместе с тем увеличить транспортную работу", - сказал Батанов.

В видеоматериалах к докладу указано, что количество подвижного состава может сократиться на 35%. По словам Батанова, эта мера должна улучшить качество перевозки пассажиров и транспортную ситуацию в городе. Вице-губернатор сообщил, что транспортная реформа, которая будет реализована в июле 2020 года, предполагает введение новых требований к работе коммерческих перевозчиков, единого тарифа, установленного городом.

"Необходимое условие - новый подвижной состав, то есть с июля 2020 года к использованию допускаются транспортные средства, приобретенные не позднее 1 января 2018 года. Второе - перевозка пассажиров качественным транспортом - не просто новым, но и удобным. Это автобусы особо большой, большой и средней вместимости", - подчеркнул Батанов.

Он добавил, что большинство автобусов должны быть низкопольными для возможности перевозки маломобильных пассажиров. Все машины должны быть снабжены кондиционерами, валидаторами для оплаты проезда с помощью электронных билетов и банковских карт.

По данным Батанова, в Санкт-Петербурге общественным транспортом пользуются более 60% горожан.