В Поморье запустили движение по отремонтированной трассе из Архангельска в Котлас

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Дорожники завершили ремонт 11-километрового участка трассы Усть-Вага - Ядриха в Архангельской области. Работы велись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам во вторник глава региона Игорь Орлов.

"Завершение ремонта стало радостным событием для тысяч автомобилистов, которые ежедневно пользуются этой дорогой, чтобы попасть из Архангельска в Котлас и далее в Вологодскую область, Республику Коми", - сказал Орлов.

В рамках ремонта дорожники обновили асфальт, обустроили тротуары, пешеходные переходы, установили современную систему освещения. По словам главы региона, в этом году в рамках нацпроекта в Архангельской области было отремонтировано более 100 км дорог.

"В ближайшие годы предстоит отремонтировать и построить еще порядка тысячи километров. Я уверен, что регион с этой масштабной задачей справится: для этого есть и профессиональные кадры, и многолетний опыт, и необходимые ресурсы", - уточнил Орлов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.