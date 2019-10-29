Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Поморье запустили движение по отремонтированной трассе из Архангельска в Котлас

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" дорожники обновили асфальт, обустроили тротуары, пешеходные переходы, установили современную систему освещения

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Дорожники завершили ремонт 11-километрового участка трассы Усть-Вага - Ядриха в Архангельской области. Работы велись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам во вторник глава региона Игорь Орлов.

"Завершение ремонта стало радостным событием для тысяч автомобилистов, которые ежедневно пользуются этой дорогой, чтобы попасть из Архангельска в Котлас и далее в Вологодскую область, Республику Коми", - сказал Орлов.

В рамках ремонта дорожники обновили асфальт, обустроили тротуары, пешеходные переходы, установили современную систему освещения. По словам главы региона, в этом году в рамках нацпроекта в Архангельской области было отремонтировано более 100 км дорог.

"В ближайшие годы предстоит отремонтировать и построить еще порядка тысячи километров. Я уверен, что регион с этой масштабной задачей справится: для этого есть и профессиональные кадры, и многолетний опыт, и необходимые ресурсы", - уточнил Орлов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
В Калуге открылся гала-концерт Всемирного парафестиваля
Мероприятие открыло выступление инструментального оркестра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС