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ФАС предложила дерегулировать тарифы в Пулково и плацкарте между Москвой и Петербургом

Основанием для разработки соответствующего законопроекта стал высокий уровень конкуренции на рынке пассажирских перевозок различными видами транспорта между двумя городами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект закона, предусматривающий снятие ценового регулирования с услуг по обслуживанию самолетов и пассажиров на международных линиях в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково, а также с железнодорожных перевозок в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования между Москвой и Петербургом. Данный законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусмотрено неприменение ценового регулирования: на работы (услуги), связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, выполняемые перевозчиками на маршруте Москва - Санкт-Петербург и в обратном направлении в плацкартных и общих вагонах в составе поездов дальнего следования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона антимонопольного ведомства также предполагает снятие регулирования с услуг, оказываемых в аэропорту Пулково оператором авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС). "Проектом приказа предусмотрено неприменение ценового регулирования: <…> на услуги, оказываемые ООО "Воздушные ворота Северной столицы", в аэропорту Пулково по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности, обслуживанию пассажиров на международных линиях, а также на внутренних линиях по направлению Санкт-Петербург - Москва (все аэропорты) и в обратном направлении", - говорится в пояснительной записке к документу.

Основанием для разработки законопроекта послужил высокий уровень конкуренции на рынке пассажирских перевозок различными видами транспорта между Санкт-Петербургом и Москвой, считают в антимонопольном ведомстве. Дерегулирование тарифов на обслуживание воздушных судов и пассажиров на линиях некоторых категорий в Пулково создаст равные экономические условия для железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения, отмечается в документе.

В сентябре генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев назвал вопрос дерегулирования тарифов на обслуживание воздушных судов одним из приоритетных, который находится в обсуждении с федеральным правительством. Как сообщил журналистам Сергеев, в организации ожидают решения вопроса к концу 2019 года.

Аэропорт Пулково за 2018 год обслужил 18,1 млн пассажиров, что на 12,4% превышает результат 2017 года. Самыми востребованными внутренними направлениями среди пассажиров Пулково стали Москва, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Компания "Воздушные ворота Северной столицы" планирует увеличить пассажиропоток Пулково до 35 млн в 2039 году.

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