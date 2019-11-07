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Мурманские власти намерены до конца 2020 года открыть в регионе пять туристских центров

Таким образом, на всей территории области туристам будут доступны информационные услуги

МУРМАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены открыть в регионе пять туристских информационных центров в течение 2019-2020 годов, что позволит на всей территории области предоставлять информацию об интересных и необычных экскурсиях местных туроператоров. Об этом в четверг сообщила ТАСС руководитель регионального туристского информационного центра Мурманской области Евгения Гавриленко, которая также является заместителем руководителя центра кластерного развития региона.

"Мы сейчас открыли центр в городе Мурманске, в планах - до конца года открыть три таких туристских информационных центра по Мурманской области и в следующем году еще два, поэтому на всей территории Мурманской области будет доступна информация для туристов. <...> Услугами центра пользуются и местные жители, те, кто хочет посмотреть Кольский полуостров. Многие из них никуда не выезжали ранее, а есть такие, которые не видели северного сияния", - сказала Гавриленко в кулуарах международной конференции "Горизонты Арктики", которая проходит в четверг в Мурманске.

По ее словам, такие центры будут оказывать "в первую очередь, информационные услуги". "Мы можем сориентировать гостей города - куда именно поехать, какую программу выбрать, в зависимости от того, сколько у них на это есть времени. Это либо полнодневный тур, либо это вечер - на "охоту" за северным сиянием можем поехать", - заявила собеседница агентства. Она добавила, что туристский информационный центр очень тесно взаимодействует с региональными туроператорами, которых в области насчитывается 36, и владеет информацией обо всех туристических программах. 

Международная конференция "Горизонты Арктики" проходит 7 ноября в Мурманске. Это мероприятие является одним из ключевых событий туриндустрии Мурманской области. К участию приглашены руководители Российского экспортного центра, ведущие эксперты по работе с туристическими рынками Индии, Вьетнама и Китая.

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РоссияАрктика сегодняМурманская область
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