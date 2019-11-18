РЖД запустят дополнительные "Ласточки" в парк "Рускеала" на новогодние праздники

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" запустят в новогодние праздники - со 2 по 7 января - дополнительные поезда "Ласточка" по маршруту Санкт-Петербург - Рускеала, говорится в сообщении компании.

"ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" по маршруту Санкт-Петербург - Рускеала на новогодние праздники, - сообщили в пресс-службе РЖД. - Стоимость билетов фиксированная - от 399 рублей (в зависимости от класса обслуживания)".

Дополнительные "Ласточки" № 825/826 по маршруту Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) - горный парк "Рускеала" (Карелия) будут отправляться 2-7 января в 8:00 и 12:45, в обратном направлении - в 18:50 и 23:55.

"Пассажиры также могут воспользоваться услугами ретропоезда на паровозной тяге "Рускеальский экспресс" № 921/922, курсирующего по маршруту Сортавала - Рускеала (отправлением из Сортавалы в 10:40, из Рускеалы - в 17:30)", - уточнили в компании.

Приобрести билеты на дополнительные поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург - Рускеала можно во всех кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД. "При оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу "туда - обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%", - напомнили в РЖД про специальные тарифы.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2018 году "Рускеалу" посетили более 300 тыс. туристов.