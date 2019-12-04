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Терминал "Трансконтейнера" в Петербурге возобновил работу после пожара

Отмечается, что приостановка работы терминала не отразится на декабрьских планах по обработке контейнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Контейнерный терминал "Логистика-Терминал" (входит в "Трансконтейнер"), на временном складе которого в Петербурге накануне произошел крупный пожар, возобновил работу в полном объеме, происшествие не повлияло на перерабатывающую способность. Об этом сообщается на сайте "Трансконтейнера".

"Контейнерный терминал в Шушарах возобновил работу после ликвидации пожара на временном складе № 1. Обработка контейнеров на терминале возобновлена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перерабатывающая способность сохранилась на прежнем уровне, а приостановка работы терминала из-за пожара не отразится на декабрьских планах по обработке контейнеров.

Склад горел с ночи до вечера 3 декабря, площадь пожара достигала 12 тыс. кв. метров. К тушению были привлечены 220 спасателей и 49 единиц техники. Ангар полностью рухнул. При пожаре никто не пострадал.

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