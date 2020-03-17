Более 450 км подъездных дорог к федеральным трассам отремонтируют в Карелии до 2024 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Карелии планируют отремонтировать более 450 км региональных дорог, связывающих населенные пункты республики с федеральными трассами до 2024 года. Это позволит обеспечить безопасный проезд к более чем 40 деревням и поселкам, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи.

"В целях исполнения поручений, содержащихся в послании президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года, в течение нескольких лет планируется выполнить работы по ремонту участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью более чем в 450 км, по которым обеспечивается связь с автодорогами федерального значения, проходящими по территории региона", - рассказали в республиканском ведомстве.

В министерстве не уточнили возможные источники финансирования, но по оценкам специалистов ведомства, примерная стоимость работ составит 6 млрд рублей. В 2020 году планируется отремонтировать выборочные участки дорог "Крошнозеро - Эссойла" (ремонтные работы здесь начались в 2019 году при финансировании по линии национального проекта) и "Олонец - Верховье" рядом с федеральный дорогой Р-21 "Кола".

Всего за четыре года в порядок приведут более 20 дорог, в том числе подъезды к поселкам Лоухи, Стеклянное, Импилахти, Чупа, Терву, Новая Вилга и Мелиоративный, а также к деревням Хийденсельга, Хемякоски и Нижняя Салма. Дорожные работы пройдут на участках, соединяющих поселки рядом с крупными туристическими объектами в регионе: горным парком "Рускеала" (дорога между поселками Рускеала и Маткаселькя в Приладожье) и островом Кижи (дорога между городом Медвежьегорском и селами Толвуя и Великая Губа в Заонежье).