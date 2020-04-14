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Электронную модель территориальной схемы обращения с ТКО разработают в Ненецком АО

На эти цели предусмотрено 5,5 млн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Электронная модель территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) до 2030 года будет разработана в Ненецком автономном округе (НАО) в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Электронная модель обеспечит наглядное отображение данных об обращении с ТКО, подробной информации по каждому объекту обращения с отходами, инфраструктуре, а также свободный доступ органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан к пространственным данным территориальной схемы обращения с отходами посредством интерактивной карты. Итоги торгов на разработку модели будут подведены в начале мая", - говорится в сообщении.

На разработку модели в региональном бюджете предусмотрено 5,5 млн рублей. Разработчик должен будет представить ее к середине лета. Она должна будет включать в себя данные о количестве образующихся отходов, местах их накопления, местах нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, прогнозные значения предельных тарифов, сведения о зонах деятельности региональных операторов и др.

С 1 января 2020 года в НАО приступили к работе два региональных оператора по обращению с ТКО. В зоне ответственности "Комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию" находятся Нарьян-Мар, поселки Искателей, Красное и село Тельвиска, в ведении муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" - все остальные населенные пункты.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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