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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Карелии обсудил с руководством российских холдингов план борьбы с коронавирусом

Артур Парфенчиков поблагодарил руководство предприятий за помощь и сотрудничество

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 мая. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков провел телефонные переговоры с руководством крупнейших промышленных холдингов, в том числе ПАО "Северсталь", Segezha Group, "Карелия Палп" и другие, чьи предприятия расположены на территории республики. Он обсудил с ними план борьбы с распространением коронавируса, а также поблагодарил за оказанную помощь моногородам в период пандемии, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

В СМИ появилась информация о разговоре главы совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова с руководителями регионов присутствия компании: Карелии и Коми, а также Вологодской и Мурманской областей. Сообщалось, что Мордашов предложил руководству субъектов как можно быстрее ввести карантинные меры в городах, где ведется производство.

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"У главы Карелии Артура Парфенчикова действительно состоялись телефонные переговоры с руководством ПАО "Северсталь", а также с руководством других крупных холдингов, расположенных на территории Карелии, таких как Segezha Group, "Карелия Палп" и другие. В ходе переговоров обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса на территориях карельских моногородов" - сказала собеседница агентства.

По словам Кабатюк, все производители оказали значительную помощь в реализации мер, которые, по мнению властей, позволяют не допустить высокого уровня заболеваемости в Карелии. Так, "Карельский окатыш" (ПАО "Северсталь") предоставил помещения своего профилактория под обсерватор для людей из группы риска, а также передал партию индивидуальных средств защиты и медоборудование для инфекционного стационара. Силами градообразующих предприятий Сегежи, Кондопоги, Костомукши и Питкяранты были организованы контрольно-пропускные пункты на въездах в города.

"Градообразующие предприятия оказали большую поддержку на территориях присутствия. <…> Артур Парфенчиков уже высказал слова благодарности руководству предприятий за помощь и сотрудничество. В том числе благодаря вышеперечисленным мерам Карелии удается сдерживать распространение коронавируса - республика входит в число регионов с одним из самых низких показателей заболеваемости COVID", - передает слова главы республики его пресс-секретарь.

На территории Карелии расположены активы крупных российских холдингов. Градообразующее предприятие в Кондопоге - Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) - входит в ООО "Карелия Палп". Сегежский ЦБК является активом группы компаний Segezha Group (АФК "Система"). В Костомукше находится горнообрабатывающее предприятие "Карельский окатыш", принадлежащее ПАО "Северсталь".

По данным республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии выявлены 128 случаев новой инфекции, 29 человек выздоровели. С середины марта на территории региона действует режим повышенной готовности, в конце марта к нему добавилась обязательная самоизоляция для граждан. Кроме того, особый режим введен в четырех моногородах - Кондопоге, Костомукше, Питкяранте и Сегеже. Через контрольно-пропускной пункт попасть в город можно только местным жителям, людям, имеющим там собственность, или в рамках рабочей поездки.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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