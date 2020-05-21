Железнодорожные мощности Мурманского транспортного узла предлагают увеличить в 1,8 раза

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области обратились к правительству РФ с просьбой увеличить пропускную мощность железнодорожной части Мурманского транспортного узла (МТУ) до 44 млн т, сообщила ТАСС заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. По данным властей региона, изначально проект был рассчитан на создание железнодорожных путей суммарной пропускной способностью 28 млн т в год, таким образом, рост составит 1,8 раза.

Мурманский транспортный узел является крупнейшим транспортным узлом у северных берегов России. Целью проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" является создание действующего круглогодичного глубоководного морского порта на западном берегу Кольского залива для переработки нефтеналивных грузов и перевалки угля, интегрированного в международный транспортный коридор "Север-Юг".

"В связи с тем, что у нас проекты по перевалке, по обеспечению строительства новых портовых мощностей сейчас все сконцентрированы на западном берегу Кольского залива, губернатор обращался в правительство России с тем, чтобы увеличить провозную способность к 2023 году до 44 млн т для того, чтобы мы смогли обеспечить потребности всех грузоотправителей, которые сейчас появляются на западном берегу", - пояснила Кузнецова.

Она уточнила, что тех проектных решений, которые были заложены в проекте МТУ по строительству железной дороги, уже мало. Это связано с появлением масштабных проектов в рамках ТОР "Столица Арктики", которые дадут значительное увеличение потока грузоперевозок. По словам Кузнецовой, с появлением в регионе ТОР можно рассчитывать и на ускорение строительства Мурманского транспортного узла.

"С учетом того, что у нас сейчас появился новый инструмент, это ТОР "Столица Арктики", который дает нашим инвесторам существенные льготы, получается, инвесторы сейчас будут экономить на налоговых льготах, и это позволит им в более короткие сроки осуществить инвестиционные вложения и реализовать проекты, которые они запланировали. То есть это еще один инструмент для того, чтобы ускорить реализацию этих проектов и обеспечить те задачи, которые президент сегодня поручил исполнить", - сказала Кузнецова.

В начале февраля Минвостокразвития РФ предложило создать ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. В конце апреля 2020 года АО "Корпорация развития Дальнего Востока" сообщила, что пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития. Инвестиции в их проекты оцениваются в 139,1 млрд рублей, планируется создание 15 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день в ТОР вошли четыре якорных инвестора: ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал ТУЛОМА" и АО "Корпорация развития Мурманской области".