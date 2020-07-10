Центр изучения визуализации и инфографики создали на базе САФУ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центр изучения эффективного применения визуализации и инфографики в бизнесе и управлении запустили в Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ) в Архангельске. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе вуза.

"В САФУ создан центр междисциплинарной визуализации и инфографики. В центре будут изучаться теоретические вопросы визуализации, инфографики и моделирования для их эффективного применения в бизнесе, управлении и образовании", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сотрудники центра будут заниматься как научной разработкой теории визуализации, так и работой по созданию частных методов визуализации в различных областях знаний и применения алгоритмов использования приемов графического языка в разных предметных областях.

"Одной из отличительных черт центра станет именно его междисциплинарность, так как главная особенность визуального мышления и графического языка заключается в способности визуальной логики точно и емко извлекать новые знания из совершенно на первый взгляд несвязанных областей гуманитарных, естественнонаучных и точных областей знания", - цитирует пресс-служба участника проекта, доцента кафедры философии и социологии САФУ Артема Макулина.

Как пояснили в пресс-службе, работу центра предполагается вести на средства грантов крупнейших научных фондов РФ, в частности, Российского фонда фундаментальных исследований.