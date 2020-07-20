Власти Архангельской области объявят торги на корректировку территориальной схемы ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июля. /ТАСС/. Торги на корректировку территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Архангельской области начнутся в августе 2020 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В настоящий момент готовится техническое задание на корректировку действующей территориальной схемы обращения с отходами. <…> Торги по госконтракту на корректировку территориальной схемы запланированы в августе 2020 года", - говорится в сообщении.

Властям региона поступает большое количество жалоб на работу регоператора. "Мы с вице-премьером Викторией Абрамченко договорились о том, что в ближайшее время тема обращения с отходами будет рассмотрена в федеральном правительстве. Нам в этой части необходимо посмотреть, какие у нас в регионе есть системные проблемы, требующие решений на уровне правительства Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Александра Цыбульского. Самые большие нарекания граждан вызывает периодичность вывоза мусора.

"Люди жалуются на то, что нет системности и графиков вывоза мусора. Зачастую мусор подолгу лежит в местах его накопления, поэтому у меня просьба к профильному министерству и муниципалитетам взять этот вопрос на еще более строгий контроль", - отметил врио губернатора. Регоператор в адрес министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области направил на утверждение инвестиционную программу по строительству объектов, предусмотренных действующей территориальной схемой обращения с отходами.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экоинтегратор" начал работу в Архангельской области с 1 января 2020 года. Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач и расторг соглашение, которое было заключено в апреле 2018 года. Тариф и размер ежемесячной платы за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) был установлен 25 декабря. Максимальный размер платы с человека в 2020 году составляет 120 рублей.