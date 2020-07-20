{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Архангельской области объявят торги на корректировку территориальной схемы ТКО

Жители региона направляют большое количество жалоб на работу регоператора, самые большие нарекания вызывает периодичность вывоза мусора

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июля. /ТАСС/. Торги на корректировку территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Архангельской области начнутся в августе 2020 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В настоящий момент готовится техническое задание на корректировку действующей территориальной схемы обращения с отходами. <…> Торги по госконтракту на корректировку территориальной схемы запланированы в августе 2020 года", - говорится в сообщении.

Властям региона поступает большое количество жалоб на работу регоператора. "Мы с вице-премьером Викторией Абрамченко договорились о том, что в ближайшее время тема обращения с отходами будет рассмотрена в федеральном правительстве. Нам в этой части необходимо посмотреть, какие у нас в регионе есть системные проблемы, требующие решений на уровне правительства Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Александра Цыбульского. Самые большие нарекания граждан вызывает периодичность вывоза мусора.

"Люди жалуются на то, что нет системности и графиков вывоза мусора. Зачастую мусор подолгу лежит в местах его накопления, поэтому у меня просьба к профильному министерству и муниципалитетам взять этот вопрос на еще более строгий контроль", - отметил врио губернатора. Регоператор в адрес министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области направил на утверждение инвестиционную программу по строительству объектов, предусмотренных действующей территориальной схемой обращения с отходами.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экоинтегратор" начал работу в Архангельской области с 1 января 2020 года. Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач и расторг соглашение, которое было заключено в апреле 2018 года. Тариф и размер ежемесячной платы за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) был установлен 25 декабря. Максимальный размер платы с человека в 2020 году составляет 120 рублей.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
В Великом Новгороде возбудили уголовное дело из-за халатности при строительстве детсада
По данным прокуратуры региона, в мае 2018 года управление капитального строительства города и коммерческая организация заключили муниципальный контракт на сумму более 170 млн рублей на возведение детского сада на 190 мест, однако подрядчик неоднократно срывал сроки
Читать полностью