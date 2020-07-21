Регоператор по обращению с ТКО определен в Ненецком автономном округе на 10 лет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Муниципальное предприятие "Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию" получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 10 лет в четырех населенных пунктах Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации Нарьян-Мара.

"В департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО подвели итоги конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО в первой зоне деятельности. На конкурс была подана единственная заявка от МУП "Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию", соответствующая всем требованиям. В итоге комиссия признала МУП "Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию" победителем конкурса, с которым будет заключено соглашение сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

В течение этого срока предприятие будет заниматься сбором, транспортированием, переработкой, передачей в утилизацию, обезвреживанием ТКО в четырех населенных пунктах: Нарьян-Маре, поселке Искателей, Красном и Тельвиске.

К началу 2020 года, когда предприятие стало региональным оператором, для него за счет средств окружного и городского бюджетов была закуплена техника на сумму 54 млн рублей: фронтальный погрузчик, мини-погрузчик, мусоросортировочный комплекс, самосвал, двухвальный шредер, гусеничный трактор, оборудование для термического обезвреживания ТКО. В настоящее время на полигоне продолжается работа по обновлению коммунальной инфраструктуры и наладке процесса утилизации ТКО.

С 1 января 2020 года в НАО приступили к работе два региональных оператора по обращению с ТКО. В зоне ответственности "Комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию" находятся Нарьян-Мар, поселки Искателей, Красное и село Тельвиска, в ведении муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" - все остальные населенные пункты.