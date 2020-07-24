Рыбопромышленный техникум в Архангельске будет сохранен

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. Архангельский рыбопромышленный техникум будет сохранен, об этом в пятницу по итогам встречи врио главы региона и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова сообщает пресс-служба администрации области.

"Мы обсудили судьбу Архангельского рыбопромышленного техникума, который, несомненно, является важным элементом среднего профессионального образования Архангельской области. Мы обязательно сохраним его в нашем регионе и будем поддерживать. Министерство также готово нам содействовать в этом направлении и оказать всю необходимую финансово-организационную помощь", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

В 2018 году Мурманский государственный технический университет инициировал вопрос о ликвидации Архангельского морского рыбопромышленного техникума (АМРТ). При этом вопрос сохранения подготовки кадров для морехозяйственного и рыбохозяйственного комплекса является важнейшим для Архангельской области. Техникум был основан в 1939 году, в нем готовят специалистов среднего звена для рыбопромышленной отрасли, а также рабочих морских профессий: матросов, боцманов, мотористов, обработчиков рыбы, судовых электриков, электрогазосварщиков, токарей, поваров-пекарей, котельных машинистов, машинистов рыбомучной установки, заготовщиков водорослей.

В 2018 году между Северным Арктическим федеральным университетом (САФУ) и Мурманским государственным техническим университетом было заключено соглашение о передаче учебного заведения в ведение САФУ. На сегодняшний день САФУ имеет лицензию на образовательную деятельность по всем образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым АМРТ. А в начале июля университет подал в Рособрнадзор заявление о государственной аккредитации еще по двум специальностям среднего профессионального образования: "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) " и "Судовождение". В 2019-20 учебном году в АМРТ обучались 376 человек по очной форме и 186 человек - по заочной.