Перечень мероприятий по подготовке плана развития Соловков подписан в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. Председатель совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков и врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в пятницу подписали в Архангельске документ по подготовке мастер-плана по развитию Соловков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Сегодня Александр Цыбульский и Михаил Фрадков подписали документ, который определяет последовательность мероприятий по подготовке мастер-плана. Среди них - комплексная оценка территории поселка, уточнение границ зон охраны, функциональное программирование территории и застройки", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в данном случае мастер-план аналогичен генеральному плану развития территории, но учитывает специфику архипелага. Мастер-план, по мнению Цыбульского, инструмент, который позволит одновременно решить задачи развития территории и сохранения памятников истории и культуры и самого архипелага как объекта культурного наследия. Этот вопрос поднимался в рамках рабочей поездки главы региона на Соловецкие острова в июне.

"Нам необходимо выстроить новую систему управления Соловецким архипелагом. При этом важно сохранить баланс между жизнью монастыря, охраной памятников и созданием комфортной среды для местных жителей, туристов и паломников", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

Основным объектом транспортной инфраструктуры архипелага является аэропорт. Строительство аэропортового комплекса осуществляется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", включенного в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". В настоящее время завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы, после чего ее длина составит 1 500 м. Работы по монтажу плит планируется завершить в первой декаде августа, в эксплуатацию полоса должна быть введена к ноябрю. При этом проект нового административного здания аэропорта, склада и КПП требует корректировки. Здания должны гармонично вписываться в ансамбль архипелага, который целиком является объектом, охраняемым ЮНЕСКО.

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжает до 20 тыс. туристов и около 8 тыс. паломников, основной турпоток приходится на летнее время.