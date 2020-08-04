{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Псковом произошел разлив 10 тонн мазута

Инцидент произошел в поселке Середка

ПСКОВ, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили разлив мазута на территории Псковского района Псковской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"В Псковском районе произошел разлив 10 тонн мазута", - сказала собеседница агентства.

Пресс-служба прокуратуры Псковской области сообщила, что сотрудники ведомства начали проверку после разлива топочного мазута в поселке Середка. "При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияПсковская область
Памятные таблички, посвященные основателям РГО, установят в Арктике в ходе экспедиции
Участники экспедиции также займутся исследованием нового острова в районе архипелага Новая Земля
Читать полностью