Под Псковом произошел разлив 10 тонн мазута

ПСКОВ, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили разлив мазута на территории Псковского района Псковской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"В Псковском районе произошел разлив 10 тонн мазута", - сказала собеседница агентства.

Пресс-служба прокуратуры Псковской области сообщила, что сотрудники ведомства начали проверку после разлива топочного мазута в поселке Середка. "При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.