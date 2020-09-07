РНБ представила книги, изданные в годы войны, и акт об ущербе, причиненном фашистами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека представила книги, изданные в годы Великой Отечественной войны, а также копию акта об ущербе, причиненном учреждению немецко-фашистскими захватчиками. Выставка, приуроченная ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда, открылась в понедельник в Главном здании РНБ на площади Островского в Санкт-Петербурге.

"Среди экспонатов - книги из блокадной коллекции, изданные в годы войны: "Стихи о Ленинграде" (1942 год), "Балтийцы в боях" (1942 год) и "Ледовая дорога: Записки командира" (1943 год), а также фрагменты "Блокадных записок" сотрудницы Публичной библиотеки Галины Александровны Озеровой (1942-1944 гг.) и "Акта об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками Государственной ордена Красного знамени Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина" (копии предоставлены Отделом архивных документов РНБ) и многое другое", - рассказали журналистам в пресс-службе библиотеки.

Выставка рассказывает о том, как самоотверженно работали сотрудники библиотеки в осажденном Ленинграде и в Мелекессе (ныне Димитровград), куда были эвакуированы наиболее ценные фонды. "Будни сотрудников библиотеки были заполнены заботой о сохранении фондов, составлением библиографических списков, указателей по заявкам тыла и фронта, заготовкой дров, уборкой снега, дежурствами во время воздушной тревоги", - отметили в РНБ.

В день открытия экспозиции также показали фильм "Библиотечный фронт. 1941-1945", предоставленный Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Выставку можно посетить до 28 сентября при предъявлении читательского билета библиотеки.

В РНБ напомнили, что за период войны Публичная библиотека обслужила более 42 тыс. читателей. Войсковые части и госпитали было отправлено свыше 18 тыс. книг, при этом сотни книг направлялись прямо на фронт - по просьбе солдат и командиров.

Российская национальная библиотека - первая государственная общедоступная библиотека России - основана 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. РНБ - федеральное государственное бюджетное учреждение, находится в ведении Министерства культуры РФ. По объему фондов является одной из крупнейших библиотек мира (входит в первую десятку, шестое место) и вторым в РФ книгохранилищем после Российской государственной библиотеки (Москва). По данным пресс-службы библиотеки, за 2019 год РНБ посетили более 700 тыс. читателей и около 10 млн удаленных пользователей, было выдано около 5 млн изданий и документов.