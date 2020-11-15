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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Харитонов может быть прооперирован в США или Израиле

В результате драки с Адамом Яндиевым Харитонов получил сотрясение мозга и перелом носа, также у него не видит правый глаз

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов может перенести операцию на носу в Израиле или США. Об этом Харитонов заявил в интервью ТАСС.

"Здоровье… Сломана орбитальная кость, нос также сломан. Хотят оперировать меня в понедельник. Не знаю, здесь оперировать или поехать в Израиль или США", - сказал 40-летний Харитонов.

В пятницу стало известно об избиении Харитонова 32-летним Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. Харитонов был госпитализирован, у него диагностированы сотрясение мозга и перелом носа, также он получил травму правого глаза.

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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
Харитонов заявил, что удовлетворен возбуждением уголовного дела против Яндиева
В пятницу Харитонов был избит Яндиевым в Москве
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