Харитонов может быть прооперирован в США или Израиле

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов может перенести операцию на носу в Израиле или США. Об этом Харитонов заявил в интервью ТАСС.

"Здоровье… Сломана орбитальная кость, нос также сломан. Хотят оперировать меня в понедельник. Не знаю, здесь оперировать или поехать в Израиль или США", - сказал 40-летний Харитонов.

В пятницу стало известно об избиении Харитонова 32-летним Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. Харитонов был госпитализирован, у него диагностированы сотрясение мозга и перелом носа, также он получил травму правого глаза.